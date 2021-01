Big Brother sluit eerste week af met laagste aantal kijkers

De terugkeer van het televisieprogramma Big Brother werd maandag nog gevierd met ruim 1,3 miljoen kijkers, maar vrijdag was de realityshow al ver weggezakt in de lijst met best bekeken programma’s volgens Stichting KijkOnderzoek. De laatste reguliere aflevering van de week werd nog door slechts 421.000 mensen bekeken.

Naar de aftrap op maandag keken dus meer dan 1,3 miljoen mensen, maar dat aantal kijkers was wel verdeeld over RTL 4 en 5. De meeste kijkers (ruim een miljoen) schakelden om 20.30 uur naar RTL 4. De rest keek gelijktijdig mee op RTL 5, de zender waar het programma de rest van de week op zou worden uitgezonden.

Op dinsdag, de dag van de eerste reguliere aflevering, waren er nog maar 558.000 kijkers over voor Big Brother. Een dag later waren dat er nog maar 440.000. Even leek er op donderdag een kleine opleving te komen toen er 459.000 mensen inschakelden, maar vrijdag werd het dieptepunt van de week bereikt met 421.000 kijkers.