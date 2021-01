CDA heft Hoekstra op het schild

Wopke Hoekstra wordt zaterdag op een digitaal verkiezingscongres tot lijsttrekker van het CDA benoemd. Hij wordt op het schild geheven omdat Hugo de Jonge vorige maand plotseling het lijsttrekkerschap opgaf. Hij heeft het naar eigen zeggen te druk met de bestrijding van de coronacrisis, maar binnen de partij werd ook aan zijn stoelpoten gezaagd.

Hoekstra was al lang binnen de partij de favoriet. Maar de minister van Financiën zei vorig jaar zomer geen gooi naar het leiderschap te doen omdat hij zich meer bestuurder dan beroepspoliticus zou voelen. Toen De Jonge de handdoek in de ring wierp kon Hoekstra “geen nee zeggen”, zei hij nadat het partijbestuur een “klemmend beroep” op hem had gedaan.

De partij staat er nog niet heel florissant voor. In de peilingen staat ze al lang op verlies. In één peiling van vorige maand kreeg het CDA er wel twee zetels bij nadat bekend was geworden dat Hoekstra de kar zou gaan trekken. De christendemocraten zitten nu met negentien mannen en vrouwen in de Tweede Kamer.

Ook Forum voor Democratie houdt deze dag na een turbulente periode een digitale algemene ledenvergadering. Vorige maand implodeerde de partij van Thierry Baudet na ophef over antisemitische uitspraken in de jongerenbeweging. Veel kandidaat-volksvertegenwoordigers trokken zich terug. Baudet wist na een intern referendum weer de macht te krijgen. Forum kiest op deze vergadering onder meer nieuwe kandidaten voor de Tweede Kamer en stelt het verkiezingsprogramma vast.