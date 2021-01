Inmiddels 30.000 medewerkers acute zorg gevaccineerd

Er zijn tot en met zaterdag 30.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) na vier dagen vaccineren.

Het vaccineren begon op woensdag. In de meeste ziekenhuizen zijn de vaccins nu op. Maandag komt er een laatste zending, aldus het LNAZ. Daarmee zullen de komende week de laatste medewerkers hun eerste vaccin krijgen.

Er is volgens het LNAZ geen verspilling opgetreden. “Ziekenhuizen lieten de vaccins gereedmaken door apothekersassistenten of andere getrainde medewerkers. Zo werd gewaarborgd dat er zes in plaats van vijf doses uit een flacon gehaald konden worden. Daarbij hebben ziekenhuizen flacons die over waren, doorgestuurd naar ziekenhuizen waar een tekort bestond.”

Medewerkers die in aanmerking komen voor een vaccin zijn in eerste instantie de ic-verpleegkundigen en de vaste verpleegkundigen op de Covid-afdelingen.