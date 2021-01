In het Noord-Hollandse dorp Vijfhuizen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest beëindigd in een bedrijfspand. Dat meldt de politie op Twitter.

In totaal waren er volgens de politie 24 mannen tussen de 30 en 50 jaar bijeen in een kleine ruimte. Naast lachgas en alcohol werd er ook cocaïne gebruikt.

Alle aanwezigen hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronaregels. De huurder van het pand is aangehouden. Hij zit vast.