Rijkswaterstaat: stel waar mogelijk reis uit om gladheid

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om hun reis in het noorden van het land waar mogelijk uit te stelen vanwege de gladheid door ijzel. De gladheid zorgt voor gevaarlijke rij-omstandigheden, aldus Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de ijzel later deze ochtend is verdwenen.

De ANWB meldt dat de A6 van Lelystad naar Muiden dicht is door ijzel. Bij Almere-Poort is de afrit dicht. Automobilisten kunnen keren bij af- en oprit Muiderberg.

Het KNMI heeft in het noorden van Nederland code oranje afgegeven vanwege de ijzel. Op verschillende plekken in het noorden van het land zijn volgens de politie ongelukken gebeurd.