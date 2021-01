De politie heeft op snelweg A4 bij Hoogmade, na een achtervolging die begon in Rijswijk, met getrokken pistool een verdachte aangehouden.

De achtervolging werd ingezet nadat agenten afkwamen op een melding over illegaal gokken aan de Veraartlaan in Rijswijk. De verdachte ging er met hoge snelheid vandoor in een auto en schampte daarbij een agente, meldt de politie. Of er gewonden zijn is niet bekend.