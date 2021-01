Hoekstra: programma PVV geen aanbeveling om samen te werken

CDA-leider Wopke Hoekstra ziet het niet gebeuren dat zijn partij in zee gaat met de PVV van Geert Wilders. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV is “geen aanbeveling om vervolgens samen op weg te gaan”, zegt Hoekstra in WNL op Zondag. “Ik vind sowieso dat het CDA alleen kan regeren met partijen die de rechtsstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven.”

Anders dan bij de vorige verkiezingen, toen het PVV-programma slechts één bladzijde vulde, kwam de partij dit weekeinde met een programma van ruim 50 pagina’s met de visie en plannen van de PVV. “Ik heb het programma snel gescand”, zegt Hoekstra. “Als je kijkt wat daarin staat en hoe daar wordt omgegaan met religie en allerlei type vrijheden, dan is het niet goed voorstelbaar dat het CDA daarmee gaat regeren.” In het programma pleit Wilders onder meer voor een verbod op de Koran, op moskeeën en op islamitisch onderwijs.

Hoekstra wil dan ook niet regeren met de PVV of een gedoogconstructie zoals in 2010. “Met deze opvattingen en ook met het drama van het eerste kabinet-Rutte, ligt dat niet voor de hand”, zegt hij in het praatprogramma.