Madelief opnieuw meest getelde winterbloeier

Het madeliefje was tijdens de Eindejaars Plantenjacht rond de jaarwisseling opnieuw het meest getelde plantje. Dat meldt de organisatie op de site van Nature Today.

Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende planten. Op verzoek van de organisatie FLORON en Tuintelling.nl gingen de 891 deelnemers een uur wandelen of in de tuin kijken. In totaal zijn 624 wilde of verwilderde plantensoorten bloeiend waargenomen. Vorig jaar waren het er 571.

In totaal werden er 25.336 planten geteld. Het madeliefje werd dit keer 1311 keer genoteerd, gevolgd door straatgras (1199) en klein kruiskruid (1169).

De top-10 van meest gevonden winterbloeiers bestaat net als eerdere jaren uit soorten die het grootste deel van het jaar of jaarrond bloeien. Tijdens milde winters of op zonnige en windluwe plekken zijn deze soorten in staat hun najaarsbloei te rekken. Doordat er nauwelijks sprake is geweest van nachtvorst in november en december, bleven veel planten nog bloeien, aldus FLORON.