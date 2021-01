In Montfoort (provincie Utrecht) is in de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarige meisje uit IJsselstein op straat neergestoken. Dat gebeurde op de Wederiksingel.

De politie heeft een 35-jarige man uit Montfoort als verdachte aangehouden. Het meisje, dat werd gevonden naast haar fiets, is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.