De oprichter van het Oerol-festival op Terschelling, Joop Mulder (67), is overleden. Dat heeft een medewerker van het landschapsproject Sense of Place, waarvan Mulder artistiek directeur was, gezegd.

Mulder richtte begin jaren 80 het festival op. Hij had een café en begon eerst met theater in kleine schuurtjes. Het begon klein, maar Oerol groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa.