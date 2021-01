‘Bredere voorlichting ouderen nodig over betalen bij webwinkel’

Banken zouden meer energie moeten steken in het geven van voorlichting aan senioren over betaalmogelijkheden bij webshops. Dat stelt ouderenbond ANBO na een enquête waaruit naar voren komt dat een derde van de ouderen weleens heeft afgezien van een aankoop op internet vanwege de aangeboden manier van betalen.

Een derde van die groep ouderen geeft aan de aangeboden betaalmogelijkheden niet te kennen of die niet veilig te vinden. Bredere voorlichting door de banken over manieren om te betalen bij webwinkels kan helpen, want nu heeft vooral veiligheid de aandacht, vindt ANBO. Aan het onderzoek deden meer dan 7100 mensen van 65 jaar en ouder mee.

Overigens zijn veel senioren inmiddels gewend aan moderne manieren van betalen als internetbankieren, iDeal en de bankpas. 94 procent van de ouderen gebruikt de bankpas (met pincode of contactloos) om in de winkel mee te betalen, maar toch wil driekwart van hen met contant geld kunnen blijven betalen. ANBO vindt dat senioren zelf moeten kunnen bepalen hoe ze betalen en wil dat er ook altijd cash moet kunnen worden afgerekend. De bond houdt binnenkort een lezing op internet over de toekomst van contant geld en het gebruik van moderne betaalmiddelen.