Burgemeesters bespreken nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandagavond welke nieuwe coronamaatregelen er gaan gelden. Op 19 januari loopt de strenge lockdown af die op 15 december van kracht werd. Aangezien het aantal coronabesmettingen nog niet snel daalt, wordt er al rekening mee gehouden dat er na 19 januari strenge maatregelen blijven gelden.

De 25 burgemeesters, tevens voorzitters van de veiligheidsregio’s, worden bijgepraat over de laatste adviezen van deskundigen door justitieminister Ferd Grapperhaus, die bijna altijd bij het Veiligheidsberaad is. Ze bespreken ook de handhaafbaarheid van maatregelen. Het kabinet neemt naar verwachting dinsdag een besluit over het nieuwe coronabeleid.

De burgemeesters praten in Utrecht ook over de stand van zaken rondom de vaccinaties, waarmee vorige week is begonnen. Na afloop van de bijeenkomst geeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, een toelichting op de zaken die zijn besproken. Ook minister Grapperhaus is daarbij.