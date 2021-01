Eerste partij coronavaccins Moderna afgeleverd in Oss

Het Amerikaanse bedrijf Moderna heeft de eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd maandagmiddag met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss.

Vanuit het gespecialiseerde bedrijf in Brabant worden de vaccins verder verspreid over het land. Hoe dat precies zal gebeuren is nog onduidelijk.

De Europese Commissie liet het vaccin van Moderna vorige week als tweede toe tot de Europese markt, na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). BioNTech en Pfizer kregen eerder al Europese goedkeuring voor hun coronavaccin.

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal worden naar verwachting circa 400.000 doses geleverd. Voor een goede bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig.

Het vaccin van Moderna beschermt 94,1 procent van de mensen die ermee worden inge├źnt. Zij worden niet meer ziek als ze met het coronavirus in aanraking komen, zo is aangetoond in het klinisch onderzoek.