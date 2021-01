Gezondheidsraad: geef coronavaccin Moderna aan ouderen

Ouderen moeten als eersten en zo snel mogelijk het nieuwe coronavaccin van Moderna toegediend krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de raad kan de druk op de zorg worden verminderd als de vaccinatie begint “bij de oudste leeftijdsgroepen” en daarna bij andere 60-plussers.

Mensen van zestig jaar en ouder lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden, of zelfs te overlijden, wanneer ze besmet raken met het coronavirus. Het middel van Moderna werkt goed bij deze groep.

Het vaccin van Moderna is het tweede beschikbare middel in de strijd tegen corona. In december werd een vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om 90 procent van beide vaccins te reserveren voor ouderen. Voor eind maart kunnen dan 1,4 miljoen ouderen gevaccineerd zijn. “Dit zijn vrijwel alle 75-plussers”, aldus de raad.

Tot twee keer toe adviseerde de Gezondheidsraad om het vaccin van Pfizer en BioNTech eerst aan ouderen toe te dienen, maar het kabinet besloot om te beginnen bij medewerkers van verpleeghuizen, ziekenhuizen en ambulances. Het middel wordt namelijk geleverd in pakketten van 975 doses, die moeten worden bewaard bij meer dan 70 graden onder nul. Het vaccin van Moderna hoeft minder diep te worden ingevroren en dat maakt het geschikt voor kleinere instellingen.