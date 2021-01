Helft minder ernstige brandwonden door vuurwerk

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden is opgenomen is tijdens de afgelopen jaarwisseling met bijna de helft afgenomen, meldt het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. In 2019 werden achttien mensen in een van de drie brandwondencentra in Nederland opgenomen. Dit jaar waren dat er tien.

“Wij pleiten voor een voortzetting van een algeheel vuurwerkverbod. Dit jaar heeft laten zien dat het aantal vuurwerkslachtoffers met ernstige brandwonden door het verbod enorm is afgenomen”, zegt Rob Baardse, de directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Ook bij het Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis was de afname duidelijk te merken. “De doelstelling van het verbod was om minder mensen in het ziekenhuis te krijgen tijdens de jaarwisseling om de zorg te ontlasten, het is goed om te zien dat dit ook daadwerkelijk gelukt is”, stelt Kees van der Vlies, traumachirurg in het brandwondencentrum. Wel moet er volgens hem een alternatief voor vuurwerk zijn. “Laat vuurwerk op een veilige en via een vergunningstelsel georganiseerde wijze afsteken door vuurwerkverenigingen, waarbij door de pyrotechnische branche getrainde burgers zich kunnen aansluiten.”

Volgens het Rode Kruis Ziekenhuis zijn de opgenomen patiënten veelal jongens en jonge mannen. Van de tien patiënten zijn er acht van het mannelijk geslacht en zeven van hen zijn jonger dan achttien jaar. De meeste slachtoffers hebben verwondingen aan hun gezicht of handen, veroorzaakt door cobra’s, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen.