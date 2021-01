Kabinet spreekt dinsdagavond opnieuw over toeslagenaffaire

Het kabinet komt dinsdagavond opnieuw bijeen om in een extra ministerraad te praten over de toeslagenaffaire. Afgelopen vrijdag spraken de bewindslieden ook al langdurig over het rapport van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de affaire.

Het “keiharde” rapport vereist een “zeer zorgvuldig antwoord”, zei premier mark Rutte vrijdag. Hij zei toen dat er alleen nog maar over de inhoud is gesproken en nog niet over de politieke gevolgen van het rapport. Verscheidene oppositiepartijen vinden dat het kabinet moet aftreden om de zaak.

De verwachting is dat er dinsdagavond nog geen conclusies worden getrokken. Rutte verwacht dat hij aanstaande vrijdag tijdens de ministerraad de kabinetsreactie kan afronden. Het kabinet heeft eerder al wel besloten dat de slachtoffers snel een tegemoetkoming van 30.000 euro krijgen.