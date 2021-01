Laagste aantal nieuwe coronagevallen in ruim een maand

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5499 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal in een etmaal sinds 2 december. In de afgelopen week zijn bijna 51.000 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld 7262 per dag.

Op zondag meldde het RIVM ruim 6600 nieuwe gevallen, op zaterdag meer dan 7300, op vrijdag ruim 8100 en op donderdag meer dan 9700.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 198 nieuwe gevallen. In Rotterdam kwamen er 146 bevestigde besmettingen bij en in Den Haag 121. Daarna volgen Venlo (81 positieve tests) en Utrecht (80).

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 50, tegen 54 op zondag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden, zulke informatie wordt soms pas na een tijdje doorgegeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 878.000 Nederlanders positief getest. Van bijna 12.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.