Minister Schouten uitgeroepen tot Dom Bontje

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is uitgeroepen tot Dom Bontje 2020. De stichting Bont voor Dieren wil met die verkiezing laten zien welke bekende Nederlanders “nog altijd niet begrijpen dat bont echt niet kan”. Zanger Gordon en presentator Koen Kardashian eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Schouten staat volgens de stichting “symbool voor het leed dat de miljoenen nertsen in Nederland hebben doorstaan in de coronapandemie”. De nominatie van Schouten was symbolisch, omdat zij in tegenstelling tot de andere genomineerden niet werkelijk is gezien met bont. De minister zegt in een reactie aan de stichting wel verbaasd te zijn: “Ik dacht altijd dat het was voor iemand die juist bont draagt. Ik heb gehoord dat jullie vonden dat het sluiten van de fokkerijen sneller moest, maar het is in Nederland zo dat als je een bedrijf beëindigt, dit wel volgens de regels moet. Iedereen mag stemmen wat hij of zij wil. Als jullie vinden dat ik het Domme Bontje ben, dan is dat zo.”

Schouten zei overigens niet van plan te zijn om ooit bont te dragen: “Ik heb daar nog nooit de aandrang toe gehad en ik geloof ook niet dat ik die zal gaan krijgen. Ik geloof ook dat we heel veel andere mooie spullen hebben zonder bont.”

Gordon was genomineerd omdat hij een jas droeg met een kraag van vossenbont, Koen Kardashian omdat hij een bontjas heeft waar hij al twee keer eerder over is benaderd door Bont voor Dieren.

Rapper Lil’ Kleine werd vorig jaar uitgeroepen tot Dom Bontje. Daarvoor was de twijfelachtige eer voor Famke Louise. Zij is inmiddels tot inkeer gekomen en kwam dit jaar met een documentaire over de bontindustrie.

Bont voor Dieren zegt de verkiezing Dom Bontje te organiseren, zolang bekende Nederlanders en influencers nog bont dragen.