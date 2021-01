Nederlanders om in de gaten te houden: Ronilla Snellen co-founder Future NL

Er waren twee taken over op de school van haar dochter: luizenmoeder en computer ouder. Ik doe wel computer ouder, dacht Ronilla Snellen vijf jaar geleden. Leren we deze computervaardigheden aan onze kinderen? Dat is best magertjes en moet toch beter kunnen, was al vrij snel haar volgende gedachte. En zo ontstond het idee voor stichting Future NL, waarmee ze gastlessen, trainingen en lesmateriaal in digitale vaardigheden aanbiedt aan het basis- en voortgezet onderwijs.

Stichting Future NL speelt in op de behoeftes vanuit het onderwijs, aldus Ronilla. “Toen mijn dochter naar de middelbare school ging, kon ik daar niet achterblijven. Ik begon met gastdocenten in de klas, wat vervolgens een vraag naar lesmateriaal creëerde. Dat is de core business van Future NL: lesmateriaal waarin reguliere vakken behandeld worden maar met een digitale component. We verbinden digitale vaardigheden aan een bestaand vak. Leerkrachten hebben het al druk genoeg, daar hebben we op ingespeeld. Uiteindelijk kwam er ook een vraag naar trainingen.”

In vijf jaar tijd is Future NL groot geworden: zestig procent van het basisonderwijs en veertig procent van het voortgezet onderwijs maakt gebruik van het aanbod van Future NL. In 2019 heeft Ronilla de stichting Techgrounds medeopgericht, naar een initiatief uit Brussel, waar werkloze jongeren uit achterstandswijken een tech opleiding krijgen zonder vooropleiding. Deze opleiding wordt gesponsord.“ TechGrounds leidt ITprofessionals op met een focus op vrouwen en culturele diversiteit. Het zorgt ervoor dat ze direct erna aan de slag kunnen.”

Inmiddels is ze bezig met de oprichting van een derde stichting, School van Nederland, waarmee ze net als de andere stichtingen waarde wil toevoegen aan de maatschappij. “In dit corona tijdperk is het belangrijk dat jongeren op een gemakkelijke manier kennis tot zich kunnen nemen. We starten bij het VMBO, waar de urgentie momenteel het grootst is. Daar gaan we kennis clips aanbieden, video’s waarin we uitleggen hoe bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras werkt.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Daar zijn veel redenen voor, maar als ik het in één zin moet samenvatten: ik wil heel graag waarde toevoegen aan alles wat ik doe, zowel in mijn werk, als in de opvoeding van mijn twee dochters als in de dagelijkse dingen die ik doe. Het is momenteel een moeilijke periode in het onderwijs. Daarom hebben we sinds kort een hulplijn in de lucht voor leerkrachten over het thuisonderwijs. Maar ik sta ook op om gewoon pret te hebben. Het moet ook lachen zijn in het leven.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Nou, ik heb wel echt last van die aanval op het Capitool in Amerika merk ik. De School van Nederland geeft me veel positieve energie, maar ik dacht echt toen ik het hoorde: in wat voor wereld leven we dat een rechtstaat niet meer overeind blijft. Waar zijn we in beland? Het maakt me ook een beetje verdrietig en ik moest mezelf wel even oppeppen. Ik ben een gevoelsmens en weet ook: ik raak dit wel weer kwijt.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Ik houd heel erg van sporten, dus nu de sportscholen dicht zijn loop ik veel hard aan het begin van de dag. En wat ik ook doe: ik heb een abonnement op Hello Fresh. Hierdoor heb ik altijd een gevarieerde maaltijd die klopt in huis, ook met kinderen. En verder plan ik voldoende ontspanning in mijn agenda. Ik heb veel energie en ben geneigd om maar door te gaan. Dan lees ik een boek, kijk ik een documentaire of Netflix of heb ik een wandeldate met een vriendin.”

Wat deed je als kind graag?

“Fantasie spellen. Ik had allerlei poppen waarmee ik in mijn eentje in een tent speelde. En ik hield van lezen. Ik was een introvert kind. Dat ben ik nog steeds, maar ik heb veel extravert gedrag aangeleerd.”

Wat doe je elke ochtend als vast onderdeel van je ochtendritueel?

“Koffie drinken, met opgeklopte volle melk. Ik mag er maar één van mezelf, maar ik neem er natuurlijk meestal twee.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Ik heb het boek ‘Mam, vertel eens’ van mijn dochter gekregen. Hierin moet je dingen uit je jeugd opschrijven. Ik ben eens wat feiten gaan checken bij mijn ouders. Zij hebben een heel ander beeld van mijn jeugd dan ik. Zo dacht ik bijvoorbeeld dat ik graag naar school ging. Nou, dat klopt volgens hun niet. Wat ik daarvan heb geleerd, is dat twee mensen een heel ander beeld van iets kunnen hebben.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Bescheiden zijn en weten dat iedereen uniek is. Ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar ‘kan niet’ bestaat niet voor mij. Ik heb altijd heel scherp een doel voor ogen. Dit krijgt dan al mijn energie en dan lukt het ook. Dat komt ook omdat ik niet registreer wanneer het niet lukt. Maar dit ben ik en het is uiteraard voor iedereen anders. Het is belangrijk om zelf te ontdekken waar je blij van wordt. En ik realiseer me ook dat er gewoon brood op de plank moet komen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik ben heel blij met mezelf in de basis; hoe ik mezelf motiveer, hoe positief ik ben en hoe ik mensen enthousiast kan krijgen. Ik waardeer ook de relatie die ik heb met mijn kinderen. Ik ben dankbaar voor wie ik mag zijn.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik heb bewondering voor Angela Merkel. Zij straalt zoveel senioriteit uit. Ze zei laatst iets over de kracht van woorden. Dat het belangrijk is om na te denken over hoe je iets zegt, maar ook over wat je niet zegt. Dat zij dit zegt op haar niveau geeft zo’n inkijkje in haar wijsheid. Als zij iets zegt, geloof ik haar. Ik zou wel een paar dagen met haar me willen draaien.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Bloemkool van mijn moeder, en ik zou uiteraard met mijn dierbaren willen eten: mijn vriend, dochters, vriendinnen. Ik ga niet met Obama zitten op mijn laatste avond. Ik zou het goed voorbereiden om de avond zo betekenisvol mogelijk te maken. Ik zou al mijn dierbaren in het zonnetje willen zetten en hun willen bedanken voor de rol en bijdrage die ze in mijn leven hebben gehad.”