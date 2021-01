Ruiten zeven huizen in Rotterdam beschadigd door explosie

Door een explosie op straat zijn in de nacht van zondag op maandag ruiten beschadigd van zeven woningen op de Kronenburg in Rotterdam. Volgens een politiewoordvoerster raakte niemand gewond en hoeven de getroffen bewoners hun huizen niet te verlaten. “Er zitten butsen en beschadigingen in de ruiten, maar ze liggen er niet uit.” Ook auto’s raakten volgens haar beschadigd.

De voorlichtster gaat ervan uit dat de ontploffing is veroorzaakt door een explosief. “Het moet een enorme klap zijn geweest. De bewoners zijn erg geschrokken.”

Agenten zijn ter plaatse en doen onderzoek.