Toch weer iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Na de daling van afgelopen week is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen maandag weer iets toegenomen. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt nu 2621, dat zijn er 67 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1926 coronapatiënten, 76 meer dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met 9 gedaald tot 695.

Het aantal opgenomen Covid-patiënten is nog altijd flink lager vergeleken met begin vorige week. Toen lagen er nog bijna 2900 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

Het afgelopen etmaal zijn 7 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land, van wie 2 op de intensive care. Dat moet de druk op intensive cares en verpleegafdelingen gelijkmatig spreiden. Die verplaatsingen begonnen in september weer. Momenteel liggen 7 mensen uit Nederland in Duitsland op een intensive care, evenveel als zondag.