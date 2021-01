WWF tegen Rutte: spoor leiders aan natuurvernietiging te stoppen

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) roept premier Mark Rutte op maandag het voortouw te nemen op de zogeheten One Planet Summit, een internationale topconferentie over het beschermen van de natuur en de biodiversiteit. Rutte staat op het programma als een van de sprekers. Het WWF vindt dat hij andere deelnemers moet “aansporen in actie te komen, om de vernietiging van de natuur eindelijk te stoppen”.

Aan de online bijeenkomst doen maandagmiddag diverse wereldleiders mee, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen, VN-chef António Guterres, premier van China Li Keqiang en de Franse president Emmanuel Macron, die gastheer is.

“Het belang van natuur en biodiversiteit heeft niet eerder zo hoog op de internationale agenda gestaan”, stelt het WWF vast. De natuurorganisatie legt een direct verband tussen de biodiversiteitscrisis en de coronacrisis. “De coronapandemie heeft laten zien dat de manier waarop we met natuur en dieren omgaan grote risico’s met zich meebrengt”, zegt directeur Kirsten Schuijt van de Nederlandse tak van het WWF. “Het moet niet langer draaien om korte termijn economische groei. We moeten als mensheid echt naar een andere relatie met de natuur om ons heen”, vindt Schuijt.

Vermoedelijk is het coronavirus van dier op mens overgegaan. Vleermuizen en schubdieren kunnen het bijvoorbeeld bij zich dragen. Hoe het precies bij mensen terecht is gekomen, staat nog niet onomstotelijk vast.