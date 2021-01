Aboutaleb weer aan het werk na operatie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat dinsdag geleidelijk weer aan de slag. Hij werd drie weken geleden geopereerd aan een aandoening aan zijn schildklier.

Dat Aboutaleb (59) zich ziek had gemeld op het stadhuis, was voor hem wel even wennen. “Eigenlijk ben ik nooit ziek, behalve dan een jaarlijks terugkerend griepje”, zo liet hij maandag weten in een video op Twitter. Hij bedankte in de video, ook namens zijn familie, iedereen voor alle steun en medeleven. “Het is in zo’n periode hartstikke van belang dat je het gevoel krijgt dat mensen om je heen staan, ook al is dat soms digitaal.”

Dinsdag is Aboutalebs eerste werkdag in zijn nieuwe en derde ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Rotterdam. “Ik ga mij met heel veel energie weer wijden aan alle vraagstukken van de stad Rotterdam.”