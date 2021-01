Brabant ziet definitief af van carnaval

Brabant zet definitief een streep door het carnaval van 2021. Dat hebben de Brabantse veiligheidsregio’s dinsdag gemeld.

De veiligheidsregio’s stellen dat ze geen andere keuze hebben nu het kabinet de lockdown met drie weken heeft verlengd, het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt en het met de ziekenhuizenopnames nog niet de goede kant opgaat. “Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in”, aldus de veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio’s beseffen dat veel Brabanders teleurgesteld zijn en dat het nu zaak is “vol te blijven houden met de blik gericht op betere tijden”.

In december had de Brabantse Carnavals Federatie al gemeld dat carnaval in Brabant dit jaar uitsluitend in huiselijke kring zou worden gevierd vanwege het coronavirus. De federatie liet weten dat er livestreams worden ontwikkeld met troonredes van prinsen, buuts (carnavalesk cabaret) en films van vorige carnavalsvieringen.