Burgemeesters zeker geen voorstander van avondklok

Burgemeesters in Nederland zijn zeker geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Ze vinden de maatregel buitenproportioneel en vragen zich af of een avondklok het gewenste effect oplevert. Dat heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls dinsdag laten weten tijdens overleg met het kabinet over de nieuwste coronamaatregelen, die minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend gaan maken.

Bruls was bij dat overleg als voorzitter van het Veiligheidsberaad, de vergadering van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De burgemeesters denken volgens een woordvoerster van het Veiligheidsberaad dat er nog andere mogelijkheden zijn om het aantal besmettingen verder terug te dringen, zoals veel meer thuiswerken en mogelijk verplichte quarantaine nadat een besmetting is vastgesteld.

Maandagavond hebben de burgemeesters dit standpunt ook al aan justitieminister Ferd Grapperhaus laten weten tijdens de reguliere bijeenkomst van het Veiligheidsberaad. Het kabinet denkt aan een avondklok omdat het vanwege de mogelijk zeer besmettelijke Britse variant van het virus nog noodzakelijker is dat mensen thuis blijven.