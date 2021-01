Curaçao begint in februari met vaccineren

Curaçao gaat in de tweede of derde week van februari beginnen met het vaccineren van een deel van de bevolking tegen Covid-19. In eerste instantie zullen 60-plussers, werknemers in de gezondheidszorg en volwassenen met een chronische ziekte worden gevaccineerd. Het eiland begint met de Pfizer-vaccinatie, die door Nederland naar het eiland wordt opgestuurd. In de toekomst volgen ook andere vaccins.

Speciale vrieskisten zijn deze week op Curaçao aangekomen om de vaccins in te bewaren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Zita Jesus-Leito dinsdag bekendgemaakt. Op het eiland zijn veel mensen onzeker over eventuele bijwerkingen van het vaccin. De komende weken zal de overheid met een informatiecampagne proberen de zorgen weg te nemen.

Tijdens een speciale persconferentie werd dinsdag benadrukt dat iedereen zelf mag bepalen zich al dan niet te laten vaccineren. De overheid hoopt echter wel dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om zo de pandemie onder controle te krijgen.