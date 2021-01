De Jonge verwacht dat Britse mutatie coronavirus overhand krijgt

De Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens de persconferentie over corona dinsdag.

Nu zijn er in ieder geval honderd gevallen van het nieuwe virus in Nederland. Deze zijn voornamelijk te herleiden naar de uitbraak met deze variant op een basisschool in Bergschenhoek. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet. Volgens De Jonge is de Britse variant verantwoordelijk voor 2 tot 5 procent van het totaal aantal besmetten.

Maar dat percentage zal volgens hem waarschijnlijk oplopen. “Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden”, aldus de minister.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker dan eerdere coronavarianten, maar wel besmettelijker.