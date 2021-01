Gedupeerde ouders toeslagenaffaire willen dat kabinet opstapt

Het kabinet moet opstappen vanwege de kindertoeslagaffaire, vindt een groep gedupeerde ouders. In een open brief op de website van Trouw schrijven ze dat “de pijn, de zorgen en de persoonlijke schade” die de toeslagenaffaire heeft aangericht “te groot” zijn. De brief is ondertekend door tientallen ouders.

“Terwijl wij met beide benen in het leven stonden, met een baan, een gezin en alles wat daarbij hoorde, werd ons door toedoen van de Belastingdienst alle grond onder de voeten weggeslagen. En nog altijd is dit niet hersteld”, schrijven de ouders. “Na een lang jaar van debatten, beloftes, nieuwe bureaucratie en keer op keer excuses, is het nu tijd voor de pijnlijke waarheid. Het kabinet kan echt niets anders doen dan vertrekken.”

De groep ouders vindt dat het toeslagenstelsel in Nederland te veel risico’s neerlegt bij “hardwerkende mensen die hun zaken goed willen regelen, maar door toeslagen toch in financiële problemen komen”. De overheid moet mensen niet “zonder reden als fraudeur bestempelen” en bovendien mogen computersystemen “niet de verantwoordelijkheid van mensen overnemen”. “De overheid mag niet discrimineren met ‘slimme’ algoritmen’.” Ook moet gedupeerde ouders hun geld worden teruggegeven.

De ouders hebben er geen vertrouwen meer in dat het zittende kabinet dit alles gaat aanpakken en vragen daarom “de heren en dames naar huis te gaan en niet meer terug te komen”.

Het kabinet komt dinsdagavond bijeen voor een extra ministerraad over de toeslagenaffaire. Premier Mark Rutte sprak eerder de verwachting uit dat tijdens deze extra bijeenkomst nog geen conclusies worden getrokken over het keiharde rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek heeft gedaan naar de affaire. Hij hoopt komende vrijdag de kabinetsreactie af te ronden.