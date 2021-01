Gommers: zomaar ic-bedden bijplaatsen is geen oplossing

Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen structureel fors verhogen, bijvoorbeeld tot het niveau van Duitsland, is geen goed idee volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). “Los van het feit dat we daar de mensen niet voor hebben; dat wordt onbetaalbaar”, zegt hij in een interview met vaktijdschrift Skipr Quarterly.

“Je kunt niet volledig voorbereid zijn op een pandemie als deze”, aldus Gommers. Wat hem betreft is het wel een goed idee om in te zetten op “betere rampscenario’s om voortaan beter voorbereid te zijn”. Het uitbreiden van de ic-capaciteit en flexibele inzet van extra personeel kunnen oplossingen zijn. “Maar zomaar meer ic-bedden in de lucht houden, dat is geen goed toekomstplan”, vindt de voorzitter.

Gommers toont zich in het interview ook sceptisch over meer centrale aansturing. “Als ik hoor dat in de politiek steeds luider de wens klinkt om het stelsel overhoop te halen, houd ik mijn hart vast”, zegt hij.