Kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar avondklok

Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Dat zegt minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd met spoed een advies uit te brengen over “wat die maatregel ons op kan leveren”. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven.

Een uitgaansverbod voor de late avond en nacht is een “ingrijpende maatregel”, erkent Rutte, maar het zou kunnen helpen het aantal contacten en daarmee de verspreiding van het virus te verminderen. “We willen zolang de lockdown duurt het maximale doen”, aldus de premier.