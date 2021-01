Kabinet overweegt om avondklok in te voeren

De invoering volgende week van een avondklok ligt voor het kabinet als serieuze optie op tafel. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover.

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn. Daarnaast is er ook veel weerstand van de burgemeesters.

Ook in het kabinet zitten alle partijen niet op een lijn. D66 heeft aangegeven geen voorstander te zijn.

Maar door de komst van de Britse variant van het virus denkt het kabinet nu toch weer aan de invoering van de avondklok. Dat komt omdat er weinig anders meer voor handen is.

De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan en bij elkaar op bezoek gaan. De Britse variant van het virus is vermoedelijk veel besmettelijker dan de ‘gewone’ variant.

Vorige maand verklaarden de burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook al geen avondklok te willen. Die zou lastig te handhaven zijn.

Een bron verwacht dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de avondklok dinsdagavond tijdens hun persconferentie ook niet gaan aankondigen. Mogelijk zullen ze het zeggen dat het een optie is en dat het aan de Kamer wordt voorgelegd.

Het OMT zou in zijn laatste rapport aan het kabinet de avondklok ook niet hebben geadviseerd. De avondklok kwam tijdens het Catshuisberaad afgelopen zondag weer serieus op tafel te liggen.

Vorig najaar werd ook nagedacht over de invoering van de avondklok. Toen was het de bedoeling dat de maatregel alleen zou worden ingevoerd in enkele regio’s met de meeste besmettingen. Uiteindelijk zag het kabinet er toen vanaf.

Het kabinet maakt dinsdagavond bekend dat de lockdown met drie weken verlengd wordt. Ook zal er opnieuw worden aangedrongen om niet op reis te gaan. Er zouden nog te veel niet-noodzakelijke reizen worden ondernomen.