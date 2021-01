Kappers: jammer dat er niet meer duidelijkheid is over steun

De kappersbranche is teleurgesteld dat er niet direct meer duidelijkheid is gegeven over de extra steunmaatregelen. Dat zegt kappersbranchevereniging ANKO. “We zitten met een branche waarin veel ondernemers tussen wal en schip vallen. We hadden gehoopt op meer invulling van de extra steun. Het probleem speelt nu”, aldus een woordvoerster.

Ook contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten, kappers en sekswerkers moeten drie weken langer de deuren gesloten houden. Premier Rutte kondigde dinsdagavond een verlenging van de huidige lockdown aan, tot en met 9 februari.

“Er is enorme paniek”, vertelt de ANKO-woordvoerster. “We zijn een branche met veel kleine ondernemers die in de eerste lockdown de reserves al hebben opgemaakt. Die spaargeld hebben aangesproken of leningen hebben afgesloten. Dat doe je niet allemaal nog een keer. Er is niks om op terug te vallen.”

Daarnaast pleit de kappersvereniging al langer voor een andere systematiek voor compensatie van ondernemers in nood. Ondernemers die gebruik willen maken van een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) of de regeling voor zzp’ers (TOZO) lopen vast, omdat ze de minimale eisen voor omzetverlies over een kwartaal niet kunnen aantonen. “We hebben echt ondernemers die nergens recht op hebben, omdat ze bijvoorbeeld alleen de laatste twee weken van een kwartaal dicht moesten.”

Ook voor andere regelingen valt de zzp-kapper tussen wal en schip, aldus de vereniging. “De NOW geldt bijvoorbeeld alleen voor ondernemers met personeel, terwijl kappers ook vaak zzp’ers zijn.” De partnertoets, waarbij het inkomen van de partner meegeteld, kan er ook voor zorgen dat ze niet in aanmerking komen voor steun.

“Compenseer ondernemers als ze anders dicht moeten. Zorg dat je de branche overeind houdt, dat we straks open kunnen als het weer kan”, aldus de woordvoerster.