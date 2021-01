Kinderopvang: langere sluiting helaas onvermijdelijk

Dat ook de kinderopvang langer dichtblijft voor het grootste deel van de kinderen, is volgens de belangrijkste organisaties in de sector “helaas onvermijdelijk”. Ze noemen de uitkomsten van het nader onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus “vanzelfsprekend van groot belang voor de kinderopvang, waar immers geen afstand kan worden gehouden van en tussen jonge kinderen”.

Mocht uit het RIVM-onderzoek blijken dat de Britse variant makkelijker door jonge kinderen kan worden verspreid, dan moeten medewerkers uit de kinderopvang voorrang krijgen bij de vaccinaties, vinden Branchevereniging Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Verder noemen de organisaties het belangrijk dat medewerkers zich snel kunnen laten testen.

Net als scholen is de kinderopvang tijdens de lockdown alleen open voor noodopvang. Het kabinet bekijkt of het mogelijk is om opvanglocaties en basisscholen al op 25 januari weer de deuren te laten openen. Dat hangt sterk af van de uitkomsten van het onderzoek naar de Britse mutatie.

De overheid compenseert nog steeds de kinderopvangkosten. Ouders moeten hun facturen gewoon betalen en krijgen een vergoeding van de overheid. Op die manier blijven de instellingen financieel overeind.