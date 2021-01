Musea: noodsteun moet snel worden uitbetaald

Musea willen dat de toegezegde noodsteun snel uitbetaald wordt, zegt de Museumvereniging. De musea hebben begrip voor de lockdown, maar willen meer duidelijkheid over de noodsteun in 2021.

“De toegezegde noodsteun voor dit jaar is nog niet binnen, terwijl er geen inkomsten zijn, de kosten doorlopen en de financiĆ«le reserves uitgeput raken”, zegt directeur van de vereniging Mirjam Moll. “Het geld moet snel daar naartoe waar het nodig is.”

Bovendien loopt de huidige noodsteun tot eind juni, aldus Moll, “terwijl heel 2021 in het teken van corona zal staan.” De Museumvereniging vraagt het kabinet dan ook snel noodsteun voor de tweede helft van 2021 toe te zeggen. “Hoe eerder daarover duidelijkheid is, hoe meer musea en andere culturele instellingen de eindstreep van deze coronacrisis halen.”

Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken, tot en met 9 februari. Dat betekent dat musea creatief moeten omgaan met de planning van hun exposities. Veel musea hebben hun planning zo vormgegeven dat ze minder afhankelijk zijn van buitenlandse bruiklenen, bijvoorbeeld door uit hun eigen vaste collectie te putten. Het Groninger Museum maakte dinsdag bekend de expositie rond The Rolling Stones langer te laten doorgaan, tot 28 februari. De rondreizende tentoonstelling wordt in juni in het Franse Marseille verwacht.