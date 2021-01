Opnieuw noodkreten voor behoud fysieke boekhandel

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBB) roept kabinet en Tweede Kamer op de boekhandels open te gooien en te houden. Als dat wegens corona echt niet kan, dan zouden ze minstens afhaalloketten moeten kunnen openen. Anders gaan er veel boekwinkels sneuvelen.

“De sluiting leidt tot scheefgroei: onlineretailers maken een ongekende groei door. De verwachting is dat deze ontwikkeling het einde kan inluiden van ons rijke netwerk van boekhandels, uniek in de wereld. Wellicht denkt u: maar je kunt toch online boeken kopen? Vraag u dan af: is dat hetzelfde als boekverkopers die individueel advies geven en bijdragen aan de bestrijding van leesachterstanden, de aantrekkelijkheid van winkelstraten, de kenniseconomie en de leescultuur? Helpt het debutanten aan publiek?”, schrijft directeur Anne Schro├źn aan Den Haag.

De boekwinkel is volgens haar essentieel. “Laat zien dat u geeft om een geletterd land. Neem een voorbeeld aan de landen om ons heen. Verhalen, informatie en ontsnapping zijn nu voor velen hoognodig. Dat gaat op voor alle culturele sectoren. Die worden echter al geholpen met leningen en steunmaatregelen waarvoor boekhandels niet in aanmerking komen.”

Ze roept lezers intussen op de boekwinkels ook te bellen, te appen, te mailen voor bestellingen en advies. Vanaf donderdag komen er advertenties en er zijn radiospots opgenomen met onder anderen Tommy Wieringa, Simone van der Vlugt, Adriaan van Dis en Roxane van Iperen. Daarin wordt opgeroepen om nu boeken te bestellen bij je favoriete boekhandel, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de CPNB.

Mediaconcern Audax sloeg maandag al alarm en bracht het sluiten van boekhandels zelfs al censuur, omdat de supermarkten maar een deel van het aanbod hebben.