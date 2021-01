Politiebonden zien invoering avondklok niet zitten

De politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan.

“We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. “Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt dinsdag veel bezorgde reacties van leden, die waarschuwen voor de consequenties van een avondklok. “Het wordt heel intensief voor de handhaving. We hebben nu al moeite met het verwerken van alle 112-meldingen en het dichten van roosters. Een avondklok betekent een flink capaciteitsprobleem”, zegt Struijs.

De invoering van een avondklok zou voor het kabinet als serieuze optie op tafel liggen. De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan en bij elkaar op bezoek gaan, maar volgens de politiebonden is de invoering en handhaving ingewikkeld.

Struijs: “Voor wie geldt de avondklok wel en voor wie niet? Er zijn mensen die werken bij grote bedrijven die 24 uur draaien, zij zouden een pasje moeten krijgen.” De vakbondsbestuurder heeft contact met politiebonden in Italië, waar een avondklok geldt: “Italiaanse collega’s zeggen dat de politie zichtbare controles moet houden op alle grote verkeerspunten. Vanuit veiligheidsperspectief zijn we geen voorstander van een avondklok. We lopen al op eieren qua sterkte.”

ANPV-voorzitter Simonis voorziet dat Nederlanders zich niet aan een avondklok houden. “Nederlanders zijn niet zo’n gehoorzaam volk, daar zit ons grootste probleem. Het gaat om het gedrag van mensen. Dat zie je aan het aantal auto’s op de weg, het is gewoon veel drukker dan tijdens de lockdown in het voorjaar. We houden ons er gewoon niet aan. Nederlanders gaan graag over het randje. Dat zien we ook bij het huidige beleid. Het advies is om niet te reizen, maar als er twee sneeuwvlokken vallen in Limburg, lopen alle wegen vol.”