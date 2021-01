Proefevenementen uitgesteld wegens Britse variant coronavirus

De proeven met evenementen worden voorlopig uitgesteld. De vier evenementen die later deze maand zouden plaatsvinden met honderden bezoekers worden op de lange baan geschoven vanwege de Britse variant van het coronavirus, zeggen Haagse bronnen.

De in december aangekondigde proeven zouden duidelijk moeten maken wat er nodig is om meer evenementen door te kunnen laten gaan in coronatijd. Twee voetbalwedstrijden, waarbij 1500 supporters aanwezig mochten zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor 500 man publiek werden aangewezen als test.

Stuurgroep Fieldlab ging er eerder nog vanuit dat de tests door zouden gaan, ook als het niet mogelijk zou zijn met grote groepen samen te komen.

Wanneer wel geƫxperimenteerd mag worden met evenementen, moet nog blijken. Juist die onzekerheid zou tot onrust leiden bij de evenementenbranche, omdat die sector al maanden op slot zit. Bedrijven willen juist perspectief en duidelijkheid over wanneer ze weer open mogen.