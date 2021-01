Rutte: grote zorgen over Britse coronavariant

Het kabinet heeft “grote zorgen” over de gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk. Minister-president Mark Rutte noemt de berichten daarover uit Londen en ook uit Ierland “alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt”.

Het kabinet heeft mede daarom besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen, bevestigt Rutte. Ook daalt het aantal besmettingen met het coronavirus nog niet snel genoeg.

Het besluit tot een langere lockdown is “geen verrassing, wel een grote tegenvaller en voor veel mensen een lastige boodschap”, zegt Rutte. “En toch,we moeten doorzetten. En we weten, er is met het vaccin hoe dan ook licht aan het einde van de tunnel. Maar dat duurt nog een paar maanden en tot die tijd wordt er veel van ons gevraagd.”