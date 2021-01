Sauna’s: reactie klanten na lockdown geeft onzekerheid

Of klanten na de verlengde lockdown terugkeren naar de sauna- en wellnessbedrijven, en tegen welk tarief ze die activiteiten willen ondernemen, zorgt voor veel onzekerheid in de branche. Dat zegt Jos Keizer, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (VNSWB). “De schade die uit deze lockdown komt, zal pas later in het voorjaar blijken.”

Van de ongeveer honderd bedrijven in Nederland, zijn er zo’n zestig lid van de VNSWB. De eerste bedrijven die het niet meer volhouden, een handje vol, hebben zich bij Keizer gemeld. “Die trekken nu concreet de stekker eruit, in samenspraak met schuldeisers en accountant. Maar ook al kun je over drie of zes weken weer gedeeltelijk open, dan komt de uitgestelde klap. Voor welke branche dan ook, dat zal het moeilijkste gaan worden.”

Daarmee doelt Keizer op de uitgestelde betalingen, zoals betalingen aan financiers, de crediteuren. “Als we weer open mogen is dat vast niet voor de volle business, terwijl je kostenniveau nog ruim hoger ligt dan je kan betalen wanneer je zelfs maximaal draait. Maar dan komt ook de fiscus het handje ophouden.”

De komende week zal de branche zich beraden op “welke creatieve suggesties we zelf tegenover de nieuwe steunmaatregelen kunnen zetten”, aldus Keizer. “Want dat is nodig. Het water staat bij velen aan de lippen.”