Vaccineren in verpleeghuizen kan 18 januari beginnen

In verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg kan op 18 januari begonnen worden met het vaccineren van de bewoners tegen het coronavirus, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Dat is twee weken eerder dan voorzien. Thuiswonenden komen vanaf medio februari aan bod, van oud naar jong.

Een kritische Tweede Kamer drong vorige week in het coronadebat sterk aan op eerdere vaccinatie van kwetsbare ouderen. Mede dankzij een extra bestelling vaccins van Pfizer en het vooruitzicht dat mogelijk al deze maand het middel van AstraZeneca op de markt wordt toegelaten, kan De Jonge aan die wens tegemoetkomen.

“Voor de snelheid zijn we afhankelijk van de levering”, zegt De Jonge. “We kiezen er bewust voor de meest kwetsbare mensen te beschermen. Als we ziekte willen voorkomen en de zorg overeind willen houden, gaan zij voor.” Als alles meezit zijn volgens de minister voor de zomer alle kwetsbare mensen inge├źnt. In het najaar kan naar verwachting de hele bevolking beschermd zijn.