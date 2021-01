Veel mensen besmet door bezoek aan huis rond kerst

Relatief veel mensen bij wie afgelopen week een coronabesmetting is vastgesteld, hebben het virus opgelopen terwijl ze in de kerstperiode en rond de jaarwisseling een bezoek brachten aan familie of vrienden, of terwijl ze zelf zulk bezoek ontvingen. Meer dan een op de drie nieuwe gevallen is terug te voeren op zo’n “bezoek in de thuissituatie”, komt naar voren uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen week zijn 49.398 mensen positief getest. Bron- en contactonderzoekers van de GGD’en vragen deze mensen waar ze het virus hebben opgelopen. Van zes op de tien positieve tests uit de afgelopen week is die “setting van besmetting” bekend. Meer dan 10.000 mensen, ruim 35 procent, is besmet geraakt door bezoek. Vorige week was dit ook 35 procent.

Deze mensen zijn besmet geraakt rond de kerstdagen en oud en nieuw. In de kerstweek zelf was 23,6 procent van alle besmettingen te herleiden naar bezoek, maar deze mensen waren al voor de kerst besmet geraakt. In de week voor kerst leidde bezoek tot 21,3 procent van de besmettingen.

Doordat mensen meer thuiswerken, zorgt het werk voor minder besmettingen. Een op de tien nieuwe gevallen is daar ontstaan. Een paar weken geleden was dit 16 procent. Scholen en kinderopvangen zijn ook nauwelijks nog een brandhaard, nu ze vrijwel helemaal dicht zijn. In de afgelopen week zijn 99 besmettingen daar op te herleiden, zo’n 0,3 procent van het totaal, terwijl dit een paar weken geleden 8 procent was. Scholen en kinderdagverblijven hebben nog een noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie en voor kinderen die op het punt staan een examen te doen.