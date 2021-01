Vraag over perspectief centraal op coronapersconferentie

De grote vraag bij de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag zal zijn wat voor perspectief zij Nederland kunnen bieden. Dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd lekte zondag al uit, onduidelijk is nog wanneer het kabinet denkt verlichting van de maatregelen te kunnen bieden.

Het kabinet hoopt dat over twee weken het basisonderwijs kan worden hervat, maar ook dat is nog met veel onzekerheid omgeven. Zo zijn kinderen mogelijk een stuk bevattelijker voor de Britse variant van het coronavirus, die ook in Nederland is opgedoken, dan voor de oorspronkelijke variant. Het Outbreak Management Team (OMT) doet momenteel onderzoek naar de virusmutatie. Pas na een advies van het OMT wil het kabinet een besluit nemen.

Ook de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, drongen er maandagavond bij het kabinet op aan een toekomstbeeld te schetsen. “Op dit moment steunen wij de lockdown, maar het gaat om daarna. Mensen snakken naar een andere toekomst”, zei voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Hij denkt dat de grens van wat mensen kunnen verdragen in zicht komt. “Er zit een houdbaarheidsdatum aan de maatregelen. Kijk maar naar afgelopen weekeinde. Het zonnetje scheen en iedereen gaat massaal naar buiten. Voordat de lammetjes in de wei rondspringen, moet er een ander perspectief zijn.”

Een andere vraag die op tafel ligt, is hoe de steunpakketten gaan worden uitgebreid om bedrijven te helpen de financiële klappen op te vangen. Vooral winkeliers die door de lockdown grote seizoensgebonden voorraden niet kwijtraken, zoals kledingwinkels, vrezen voor een financiële strop.

De ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische zaken) werken dat momenteel uit. Er wordt daarbij onder meer gedacht aan een hogere tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ingewijden denken dat het nog wel tot het einde van de week kan duren voor de nieuwe steunplannen rond zijn.