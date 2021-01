Zwemscholen willen tegelijk met basisscholen weer van start

De twee- tot driehonderd particuliere zwemscholen in Nederland willen dat zij hun zwemlessen aan kinderen kunnen hervatten als de basisscholen ook weer opengaan. De zwemschooleigenaren vragen alle burgemeesters dinsdag in een brief om daar aandacht aan te besteden, aangezien het zwemonderwijs door de coronacrisis een enorme achterstand heeft opgelopen. “Dat kan ook in uw gemeente in de zomer voor zeer gevaarlijke situaties zorgen”, schrijft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid NSWZ.

Volgens de NSWZ rekenen ouders erop dat hun kinderen in de zomervakantie kunnen zwemmen, als ze het kind aan het begin van een schooljaar op zwemles doen. “Maar nu is de achterstand bij de jonge leerlingen al enorm”, meent de stichting. “Langer wachten is niet verantwoord.”

De NSWZ wijst de burgemeesters er ook op dat ruim een derde van de particuliere zwemscholen op omvallen staat. Dat komt doordat deze scholen zwemwater huren, bijvoorbeeld in hotels of zorginstellingen. De huur van dergelijke commerciĆ«le zwembaden loopt gewoon door, terwijl de zwemlessen stilliggen. Gemeentelijke zwembaden hebben de huur wel stopgezet. De NSWZ vraagt de burgemeesters om bemiddeling tussen de zwemscholen en particuliere badverhuurders. “Anders krijgen tienduizenden kinderen voorlopig geen zwemles meer en ontstaan er wachtlijsten van ongeveer een jaar.”