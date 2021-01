Coalitiepartijen achter verhuizing vanwege renovatie Binnenhof

Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer deze zomer toch verkast naar het oude gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in verband met een grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Een meerderheid van in ieder geval coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunt de verhuizing, blijkt uit een rondgang langs de fracties.

Ook DENK “neigt naar ja”, zegt fractievoorzitter Farid Azarkan. De SGP, PvdA, SP en GroenLinks wachten het debat van donderdag over de verhuizing eerst af voor zij een definitief standpunt innemen.

Verzet is er van de grootste oppositiepartij PVV, laat Alexander Kops weten. Ook 50PLUS voelt weinig voor een verhuizing, aldus Gerrit Jan van Otterloo. Hij vreest vertragingen bij de renovatie van het grote Binnenhofcomplex. Ook Henk Krol is tegen de verhuizing.

De tijdelijke verhuizing, die naar verwachting ruim vijf jaar gaat duren, ligt gevoelig in het parlement. In 2015 had de Tweede Kamer er al mee ingestemd, maar de afgelopen tijd kwamen twijfels. De renovatie is hard nodig, omdat de gebouwen op het complex niet meer voldoen aan de eisen voor (brand)veiligheid. Het kabinet wil het oorspronkelijke plan doorzetten, ook omdat het oude ministerie inmiddels voor 160 miljoen euro is verbouwd om de Kamer te kunnen huisvesten.

Onder anderen Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib keerde zich tegen de beoogde verhuizing naar het pand aan de Bezuidenhoutseweg, onder meer vanwege de omstandigheden met corona. Het tijdelijke gebouw zou niet veilig genoeg zijn voor alle Kamerbewoners, onder meer omdat de gangen krapper zijn.

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waarvan Arib voorzitter is, liet onlangs een eigen onderzoek uitvoeren naar een gefaseerde verbouwing waarbij de Tweede Kamer niet zou verhuizen. Deze optie zou 90 miljoen euro goedkoper uitpakken. Volgens het kabinet klopt dit niet omdat daarin niet alle aspecten van de verbouwing zijn meegenomen.

De kosten voor de renovatie zelf zijn geschat op circa een half miljard euro.

De coalitiepartijen hebben een minieme meerderheid van 75 zetels. De oppositie blijft steken op 74 zetels, omdat de zetel van de vertrokken Theo Hiddema (Forum voor Democratie) nog niet is ingevuld.

Vóór het debat van donderdag over de verhuizing moeten 187 Kamervragen over de kwestie nog worden beantwoord.