D66 en VVD willen garantiefonds voor sport- en culturele sector

Het kabinet moet met een garantiefonds komen om de sport, en de culturele en creatieve sector financieel te ondersteunen. Dat stellen coalitiepartijen D66 en de VVD woensdag voor tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De Taskforce Culturele en Creatieve Sector stuurde dinsdag een brief aan de fractievoorzitters in de Kamer. De organisatie zegt dat er een fonds van 500 miljoen euro nodig is om de financiĆ«le klappen in de sector op te vangen. “Een besluit voor 1 februari kan voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en producenten en toeleveranciers ten onder gaan”, aldus de Taskforce.

D66 en VVD willen dat de sportsector ook in aanmerking komt voor ondersteuning uit een dergelijk fonds.

Het voorstel kan waarschijnlijk op een meerderheid in de Kamer rekenen. De linkse partijen in de Kamer pleiten al langer voor meer steun voor de culturele sector.