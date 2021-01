Demonstratie tegen kabinetsbeleid zondag in Westerpark Amsterdam

Een demonstratie tegen het kabinetsbeleid wordt zondag gehouden in het Westerpark in Amsterdam, in plaats van op het Museumplein. Ook mogen er maximaal 500 mensen deelnemen aan het protest. Dat maakt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland woensdag bekend.

Volgens de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) is in het Westerpark “extra toeloop” beter te voorkomen. De organisatie zelf (Nederland in verzet, weg met dit kabinet) wilde eigenlijk betogen op het Museumplein. Afgelopen zondag moest een demonstratie tegen fascisme ook al uitwijken naar het Westerpark.

De beperkingen zijn nodig om coronabesmettingen te voorkomen, stelt de veiligheidsregio. Op dit moment hebben duizenden mensen via social media aangegeven geïnteresseerd te zijn in de demonstratie. Door de manifestatie wel door te laten gaan, respecteert de driehoek het grondwettelijk recht om te demonstreren, aldus de veiligheidsregio.

De actiegroep Nederland in verzet, weg met dit kabinet heeft kritiek op het kabinet Rutte. Verwacht wordt dat ook aanhangers van de actiegroep Viruswaarheid aanwezig zullen zijn. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.00 uur.