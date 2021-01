DNB: verlengen lockdown pijnlijk maar onvermijdelijk

Het verlengen van de lockdown is “pijnlijk maar onvermijdelijk”. Volgens directielid Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zorgen de overheidsmaatregelen op de korte termijn wel voor veel schade aan de economie, maar te snel beginnen met het afbouwen van de lockdown zou uiteindelijk nog veel schadelijker zijn.

“De economische crisis heeft zijn oorzaak in de pandemie. De enige manier om uit deze crisis te komen is daarom de pandemie te beĆ«indigen”, benadrukt Sleijpen, die bij de centrale bank verantwoordelijk is voor economisch beleid en onderzoek.

Als Nederland te snel zou stoppen met de strenge coronamaatregelen, bestaat in de ogen van de DNB-directeur het risico dat het virus zich straks toch weer ietsje sterker gaat verspreiden. En dan zou er later mogelijk weer een nieuwe lockdown nodig zijn.

“Van de ene lockdown naar de andere hollen – een soort ‘stop-go-beleid’ – werkt niet”, aldus Sleijpen. Hij vindt het daarom een goede zaak dat Nederland aan de ene kant probeert de verspreiding van het virus tegen te gaan en aan de andere kant bedrijven helpt de crisis door te komen met allemaal steunregelingen.