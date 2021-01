Huisartsen niet onder indruk van brief Viruswaarheid

Huisartsen zijn niet onder de indruk van een brief die de actiegroep Viruswaarheid heeft bezorgd bij sommige leden van deze beroepsgroep. Enkele artsen hebben melding gemaakt van de brief, over vaccinatie tegen het coronavirus, bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zegt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

In de brief zegt Viruswaarheid onder meer dat “onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen” van inenting. Ook stelt de actiegroep dat de huisarts “te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden” indien zou blijken dat deze onvolledige informatie heeft verschaft aan patiĆ«nten. De brief zou aan 5000 medici zijn verstuurd.

Volgens de woordvoerster van de LHV vinden huisartsen de brief “totaal niet boeiend” en is deze vooral in de prullenbak beland. Ook over de toon van de brief is geen onrust, zegt zij. Niet artsen maar farmaceuten zouden verantwoordelijk zijn voor mogelijke bijwerkingen van een vaccin. Huisartsen verzorgen wel voorlichting en die is op orde, laat de vereniging weten aan de NOS.