In 2020 ruim 115 ton coke met bestemming Nederland onderschept

De Douane en diverse opsporingsinstanties in binnen- en buitenland hebben in 2020 ruim 115.000 kilo cocaïne onderschept die was bestemd voor Nederlandse havens. Ruim 40 ton werd gepakt in de haven van Rotterdam – een toename van bijna 7000 kilo ten opzichte van 2019. In totaal steeg de in beslag genomen hoeveelheid in 2020 met bijna een kwart. De Nederlandse havens en luchthaven Schiphol waren goed voor ruim 48.000 kilo coke.

67.000 kilo cocaïne werd onderschept door internationale partnerorganisaties waarmee de Douane nauw samenwerkt, aldus de dienst. Er zijn duizenden postpakketten en brieven met drugs onderschept, waarvan bijna 3000 met uit Nederland afkomstige synthetische drugs. De controles op uitgaande zendingen zijn geïntensiveerd, aldus de Douane.

In de Rotterdamse haven zijn 22 kilo crystal meth, 54 kilo heroïne en 748 kilo marihuana gepakt. Het Hit and Run Cargo-team (HARC), dat in de haven in de Maasstad op partijen drugs jaagt, nam ook deel aan een aantal onderzoeken in de havens van Vlissingen Moerdijk. In Vlissingen leidde dat tot de onderschepping van 6055 kilo coke, in Moerdijk 967 kilo.

Volgens de Douane is de toename van de hoeveelheid onderschepte kilo’s coke met bestemming Nederland onder meer het gevolg van intensivering van de samenwerking met controle- en opsporingspartners. Deze organisaties in Zuid-Amerika ontmantelen smokkelnetwerken in een vroeg stadium, zo dicht mogelijk bij de productie- en distributiebasis, en maken daarbij gebruik van informatie van de Douane.

Met onder meer de Douane van België, Brazilië en de Verenigde Staten is volop informatie uitgewisseld. Ruim 10.000 kilo cocaïne met een andere bestemming dan Nederland kon dankzij informatie van de Nederlandse Douane onderschept worden in Brazilië en Antwerpen, zegt de dienst.

Volgens de Douane is er vorig jaar meer en slimmer gecontroleerd dan het jaar daarvoor. De dienst zet speurhonden en scan- en detectietechnologieën in, maar gebruikt daarnaast slimme software en algoritmes in het scanproces van containers.

In de internationale cocaïnehandel gaan honderden miljoenen euro’s om. De enorme belangen leiden tot veel (dodelijk) geweld in het criminele milieu.