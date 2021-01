Kabinet start proef met sneltesten op mbo, hbo en universiteit

Het kabinet start vanaf volgende week met een proef voor sneltesten op het mbo, hbo en de universiteit. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De pilot begint in Groningen op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool en het Noorderpoort College. Het eerste deel van de pilot wordt gehouden onder honderd studenten van de RUG, die een sneltest krijgen voordat ze aan een tentamen beginnen. “We beginnen stap voor stap”, aldus Van Engelshoven. Het is nog niet bekend wanneer sneltesten ook op andere onderwijsinstellingen beschikbaar zijn.

Door middel van de proef wil de minister onderzoeken wat er toch nog mogelijk is qua fysiek onderwijs. Zo wordt er ook gekeken naar de effectiviteit van spatschermen.

Eppo Bruins (ChristenUnie) wijst erop dat mensen die zonder klachten worden getest vaker een positieve uitslag krijgen terwijl ze niet zijn besmet met het virus. Deze zogeheten vals-positieve uitslagen komen vaker voor bij sneltesten dan bij de pcr-testen. Van Engelshoven verzekert dat studenten die voor een tentamen een positieve sneltestuitslag krijgen, hun tentamen later alsnog kunnen inhalen.

Begin december vorig jaar nam de voltallige Tweede Kamer een motie aan van Jesse Klaver (GroenLinks) en Rob Jetten (D66) die opriep tot sneltestlocaties op onderwijsinstellingen. Hiermee hopen Klaver en Jetten dat studenten sneller weer fysiek onderwijs kunnen krijgen.

Het mbo, hbo en universiteiten zijn tot ten minste 9 februari gesloten vanwege de inmiddels verlengde lockdown. Studenten mogen alleen nog naar de instelling komen voor examens of toetsen, of als ze extra begeleiding nodig hebben.

Woensdag zei zorgminister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over corona dat ook op middelbare scholen een proef komt met testen. Daar worden leerlingen getest als iemand in de klas besmet blijkt. Deelname hieraan is vrijwillig. Het gaat niet om testen bij de deur. Eerder zei onderwijsminister Arie Slob, verantwoordelijk voor basis- en middelbare scholen, dat die er ook komen.